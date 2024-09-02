Realme Narzo 70 Turbo это стильный и мощный смартфон для геймеров с быстрым процессором, ярким дизайном и доступной ценой.

Realme, известный производитель смартфонов, готовится к запуску нового устройства из своей популярной серии Narzo. Narzo 70 Turbo, который будет представлен 9 сентября, обещает стать настоящим хитом среди геймеров и фанатов бренда.

Компания уже выпустила несколько тизеров, намекая на ключевые характеристики нового смартфона, и вот что нам известно.

Narzo 70 Turbo будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, который, по заявлению Realme, является самым быстрым в своем сегменте. Он демонстрирует впечатляющие результаты в бенчмарке AnTuTu, набирая более 750 000 баллов, что говорит о его высокой производительности.

Дизайн Narzo 70 Turbo также подчеркивает его "спортивный" характер. Задняя панель с яркой желтой полосой, идущей по центру, напоминает болид Формулы-1. Модуль камеры, расположенный в этой полосе, имеет квадратную форму с приподнятыми краями, что придает смартфону более агрессивный вид.

Спереди, Narzo 70 Turbo будет иметь плоский дисплей с минимальными рамками, за исключением более толстого подбородка. Центральный вырез-отверстие на экране, вероятно, будет скрывать фронтальную камеру.

По слухам, Narzo 70 Turbo будет доступен в четырех вариантах памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Это позволит пользователям выбрать оптимальную конфигурацию в соответствии со своими потребностями.

В плане камер, ожидается, что Narzo 70 Turbo будет иметь 50-мегапиксельный основной датчик с электронной стабилизацией изображения (EIS) на задней панели, что позволит делать четкие фотографии и видео, даже в движении, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи и видеозвонков.