iQOO Z9 Turbo+ это мощный геймерский смартфон с большим экраном, производительным процессором, долговечной батареей и хорошими камерами по доступной цене.

iQOO, бренд, известный своими высокопроизводительными смартфонами, готовится к выходу модели, которая обещает стать новым флагманом. iQOO Z9 Turbo+ станет улучшенной версией уже полюбившегося многим iQOO Z9 Turbo, который был представлен в Китае в начале этого года.

По данным источников, iQOO Z9 Turbo+ будет доступен в Китае уже в середине-конце сентября. Информации о том, когда смартфон появится на других рынках, пока нет, но, учитывая популярность предыдущей модели, можно предположить, что глобальный релиз не за горами.

iQOO Z9 Turbo+ обещает стать настоящим хитом среди геймеров и других требовательных пользователей. Он будет оснащен 6,78-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Сердцем iQOO Z9 Turbo+ станет мощный процессор Dimensity 9300 Plus, который принадлежит к числу самых производительных мобильных процессоров на сегодняшний день.

Но iQOO Z9 Turbo+ – это не просто "игровая машина". Он также будет оснащен большой батареей емкостью 6000 мАч, а поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт позволит за считанные минуты восполнить заряд батареи.

iQOO Z9 Turbo+ также не разочарует в плане камер. Он будет оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков, а также основной камерой на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом для создания панорамных снимков.