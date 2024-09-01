Пекин угрожает ввести пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что может нанести серьезный удар по европейским фермерам и привести к торговой войне.

Напряжение между ЕС и Китаем в связи с расследованием Еврокомиссии о государственной помощи китайской электромобильной промышленности достигло нового пика. Пекин, в свою очередь, угрожает ввести пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, что может иметь серьезные последствия для европейских фермеров.

Эта угроза звучит на фоне уже идущего падения объемов торговли между двумя экономическими гигантами. Китайские власти заявляют, что любые пошлины, введенные ЕС, вызовут быструю и жесткую реакцию, направленную на удар по европейскому сельскому хозяйству в целом.

В качестве первого удара по европейским товарам рассматривается введение пошлин на свинину и молочные продукты. За последние две недели китайское правительство активно изучает возможность проведения антидемпинговых расследований в отношении импорта этих продуктов, который в 2023 году составил почти 5 миллиардов евро, что составляет четверть экспорта агропродовольственных товаров из ЕС в Китай и 2% от общего объема экспорта ЕС.

Европейская комиссия, осознавая опасность для сельскохозяйственного сектора, пытается предотвратить торговую войну, однако, все более вероятно, что Китай нажмет на курок, используя сельское хозяйство как инструмент давления.

Европейские фермеры уже выражают свою обеспокоенность. "Комиссия должна убедиться, что мы не будем платить по счету за этот спор," - заявляет Ксения Симович, старший советник по вопросам политики в сфере торговли в Copa-Cogeca, крупнейшем в Европе фермерском лобби. "Мы не хотим попадать под перекрестный огонь".

Экспортеры свинины, особенно обеспокоены. "Китайский рынок имеет решающее значение для европейского сектора свинины. Объем китайского рынка настолько велик, что его невозможно игнорировать," - говорит Йорис Коенен, менеджер Belgian Meat Office, экспортно-координационного органа.

Несмотря на попытки Еврокомиссии избежать торговой войны, угроза Китая серьезно подрывает европейское сельское хозяйство. Если Пекин реализует свои угрозы, европейские фермеры столкнутся с серьезными проблемами, потеряв доступ к одному из самых крупных мировых рынков.