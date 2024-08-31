Huawei Sound Joy 2 — это портативный беспроводной динамик с мощной батареей (8800 мАч), водонепроницаемостью IP67, четырёхблочной акустической системой, поддержкой стереоэффекта, RGB-подсветкой и приложением AI Life для управления.

Huawei готовится к запуску нового беспроводного динамика Sound Joy 2, который обещает стать настоящим хитом на рынке аудиоустройств. Официальное мероприятие, приуроченное к анонсу этого продукта, запланировано на 24 сентября, и уже сейчас известны ключевые характеристики устройства.

Sound Joy 2 выделяется своей мощной батареей емкостью 8800 мАч, что обеспечивает впечатляющее время работы до 26 часов. Это значит, что пользователи смогут наслаждаться музыкой без необходимости частой подзарядки. Более того, динамик поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт, позволяя ему работать до одного часа всего лишь после 10 минут зарядки. Такие возможности делают Sound Joy 2 идеальным компаньоном для активного отдыха или длительных поездок.

Однако долгий срок службы батареи и функция быстрой зарядки — это лишь часть преимуществ нового устройства. Sound Joy 2 обладает прочной конструкцией, способной выдерживать различные условия эксплуатации. Динамик имеет степень защиты IP67, что означает, что он не боится пыли и может быть погружен в воду на глубину до одного метра на срок до 30 минут. Дополнительно, корпус обернут тканевым материалом, что придаёт ему стильный и современный вид.

Что касается звуковых характеристик, то Sound Joy 2 оснащён четырехблочной акустической системой. В её состав входят два радиатора, один шелковый твитер мощностью 10 Вт и один полнодиапазонный динамик мощностью 20 Вт. Благодаря использованию передовых алгоритмов для улучшения низких частот, динамик способен выдавать звук с уровнем громкости до 85 дБА, обеспечивая насыщенное и качественное аудио.

Кроме того, пользователи смогут синхронизировать два динамика Sound Joy 2 для создания стереоэффекта, что позволит значительно улучшить звучание в больших пространствах. Динамик также оснащён RGB-подсветкой, которая добавляет визуального эффекта во время прослушивания музыки.

В плане подключения Sound Joy 2 поддерживает Bluetooth 5.2, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с устройствами. Также присутствует поддержка NFC для мгновенного подключения. Пользователи смогут управлять настройками динамика через приложение AI Life, что добавляет удобства в использовании.