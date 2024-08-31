Vivo Y300 Pro - это смартфон среднего класса с огромной батареей 6500 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт, а также привлекательным дизайном, заимствованным у флагманских моделей.

Vivo готовится к запуску нового смартфона Y300 Pro, который обещает стать интересным предложением в среднем ценовом сегменте. Устройство привлекает внимание не только своей впечатляющей батареей, но и дизайном, заимствующим элементы от флагманских моделей.

Vivo Y300 Pro будет оснащен огромной батареей емкостью 6500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 80 Вт, что позволит пользователям использовать телефон без подзарядки в течение длительного времени.

Однако, результаты тестирования на Geekbench показали, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, который уже считается устаревшим. 12 ГБ оперативной памяти, Android 14 из коробки и оптимизация программного обеспечения должны компенсировать этот недостаток.

Дизайн Vivo Y300 Pro сочетает в себе элементы из разных сегментов. На задней панели расположен модуль камеры "Jade Ring", который напоминает флагманскую модель X100 Ultra, но при этом включает элемент дизайна кольцевой вспышки из текущей модели Y200.

Спереди Y300 Pro будет оснащен 6,77-дюймовым OLED-экраном с изогнутыми краями и защитой глаз SGS, что обеспечит яркую, четкую картинку и комфорт для глаз.

Задняя камера Y300 Pro получит 50-мегапиксельный основной датчик, а фронтальная камера будет иметь разрешение 32 МП.

Vivo Y300 Pro получил обновленный «режим карьеры 2.0», адаптированный для использования профессиональными водителями. Он предлагает улучшенные функции для работы за рулем, такие как: проведение звонков без помощи рук, оптимизация сети для стабильной связи и нтеллектуальная помощь во время доставки.