Huawei готовится к запуску Mate 70 Pro, который, по слухам, получит новый дизайн с более толстым кольцом вокруг модуля камеры, улучшенную систему обработки изображений, основанную на искусственном интеллекте, процессор Kirin 9100 и 60-мегапиксельную основную камеру

Huawei готовится к запуску новой серии смартфонов Mate 70, и уже сейчас в сети появляются первые утечки о том, что нас ждет.

Хотя о новом флагмане Huawei Mate 70 Pro пока известно немного, утечка, опубликованная TechBoilers, раскрывает некоторые ключевые изменения в дизайне и оборудовании.

Согласно рендерам, Mate 70 Pro сохранит фирменный круглый модуль камеры, ставший визитной карточкой серии Mate 60 Pro. Однако, модуль камеры получит более толстое внешнее стеклянное кольцо, придающее устройству солидный и стильный вид. Светодиодная вспышка переместится в нижнюю часть кольца, а рядом появится новая надпись "AI-DC", что намекает на улучшенную систему обработки изображений, основанную на искусственном интеллекте.

Под капотом Mate 70 Pro будет работать новый чипсет Kirin 9100, о котором пока известно немного. Ожидается, что он обеспечит более высокую производительность и энергоэффективность по сравнению с Kirin 9000S, установленным в Mate 60 Pro. Это позволит телефону с легкостью справляться с самыми требовательными задачами, включая игры и обработку больших объемов информации.

Утечка также раскрывает изменения в системе камеры. Mate 70 Pro, по слухам, получит 60-мегапиксельный основной датчик, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 48-мегапиксельный 5-кратный перископический телеобъектив, которые позволят делать фотографии профессионального качества.

На передней панели телефона, как предполагается, будет установлен датчик 48 МП, который заменит 32 МП на Mate 60 Pro. Также будет датчик 3D ToF для расширенного распознавания лица, обеспечивая более точную и безопасную разблокировку устройства.

Важно отметить, что это всего лишь утечки, и Huawei пока официально не подтвердила никаких подробностей о серии Mate 70. Тем не менее, эти утечки уже позволяют сделать выводы о том, чего ждать от нового флагмана Huawei.