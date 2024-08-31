RedMagic Gaming Pad - это мощный игровой планшет оснащенный Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, 120 Гц дисплеем и частотой дискретизации 840 Гц.

5 сентября мир увидит RedMagic Gaming Pad - мощный игровой планшет, который призван перевернуть представление об играх на мобильных устройствах. И это не просто слова: результаты бенчмарка AnTuTu подтверждают невероятные возможности планшета, которые, как обещает RedMagic, позволят наслаждаться AAA-играми с высоким уровнем детализации и плавностью, как на ПК.

RedMagic Gaming Pad оснащен самым мощным процессором на сегодняшний день - Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Эта версия, известная своей повышенной производительностью, была впервые представлена в RedMagic 9S Pro, но теперь она приходит в мир планшетов, чтобы предоставить геймерам новый уровень возможностей.

В AnTuTu RedMagic Gaming Pad набрал впечатляющие 2 205 110 баллов, значительно превосходя по этому показателю большинство современных флагманских смартфонов. Результаты бенчмарка показывают, что планшет демонстрирует высокую производительность как в CPU, так и в GPU, а также обладает впечатляющей скоростью обработки данных и графики. Это означает, что планшет сможет с легкостью справляться с самыми требовательными играми, без задержек, лагов и снижения производительности.

RedMagic Gaming Pad получит 120 Гц дисплей, обеспечивающий плавный игровой процесс, а также частоту дискретизации 840 Гц, которая позволит с максимальной точностью реагировать на каждое прикосновение.

Более детальная информация о характеристиках и стоимости устройства будет оглашена во время презентации 5 сентября.