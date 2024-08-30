Redmi 14C – это стильный бюджетный смартфон с мощным процессором, 120 Гц дисплеем, 50 МП камерой и большим аккумулятором.

Xiaomi представила Redmi 14C, новый бюджетный смартфон, который призван стать достойным преемником популярной модели Redmi 13C. Это устройство отличается стильным дизайном, мощным процессором и не плохими характеристиками по доступной цене.

Redmi 14C получил новый дизайн, который выглядит более современно и стильно. Задняя панель имеет текстуру, напоминающую флагманские модели Xiaomi, такие как Xiaomi 14 Ultra, что делает устройство более престижным и привлекательным.

Сердцем Redmi 14C стал чипсет Helio G81 Ultra от MediaTek. В паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища eMMC 5.1 он обеспечит плавную работу нетребовательных приложений и игр.

Redmi 14C получил 6,88-дюймовый дисплей с максимальной частотой обновления изображения 120 Гц. Это делает прокрутку страниц и игровой процесс плавными и приятными. Разрешение дисплея составляет 1640x720 пикселей, а два сертификата TÜV Rheinland гарантируют комфорт для глаз при длительном использовании.

На задней панели Redmi 14C расположилась основная камера с разрешением 50 МП. Дополнительная камера выполняет вспомогательные функции. Спереди расположена 13-мегапиксельная селфи-камера, что позволит делать селфи и проводить видео-звонки в высоком качестве.

Redmi 14C питается от аккумулятора емкостью 5160 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Такой энергоноситель позволяет пользоваться смартфоном в течение целого дня без подзарядки.

Xiaomi пока не сообщила детали о цене Redmi 14C, но ожидается, что он будет стоить около $160 (примерно 14 000 рублей).