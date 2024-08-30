Xiaomi 14T и 14T Pro - это мощные смартфоны среднего класса с передовыми камерами Leica, мощными процессорами MediaTek Dimensity и стильным дизайном.

Xiaomi готовится к выпуску новых смартфонов среднего класса - Xiaomi 14T и 14T Pro. Эти устройства обещают стать достойными преемниками популярных моделей 13T и 13T Pro, предлагая мощные характеристики, впечатляющие камеры и стильный дизайн.

Xiaomi 14T и 14T Pro оснащены процессорами MediaTek Dimensity 8300 Ultra и Dimensity 9300+ соответственно, что гарантирует плавную работу всех приложений и игр. Оба устройства получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, который обеспечивает плавную прокрутку и захватывающий игровой процесс. Дисплей также поддерживает HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, что делает контент еще более ярким и реалистичным.

Xiaomi 14T и 14T Pro оснащены тройной камерой Leica, которая позволит создавать потрясающие фотографии и видео. Основная камера 14T - это 50-мегапиксельная широкоугольная линза с OIS, а 14T Pro получил еще более мощную 50-мегапиксельную камеру с датчиком 1/1,31" Light Fusion 900. Обе модели также оснащены 50-мегапиксельным телеобъективом Leica с OIS, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной линзой Leica и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

Xiaomi 14T и 14T Pro получили аккумулятор емкостью 5000 мАч, который позволит пользоваться смартфоном целый день без подзарядки. 14T Pro поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Xiaomi 14T и 14T Pro отличаются стильным дизайном с защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Ожидается, что Xiaomi 14T будет доступен по цене €649 (примерно 65 000 рублей), а Xiaomi 14T Pro - €799 (примерно 80 000 рублей).