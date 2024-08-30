Ожидается, что новинка выйдет на международный рынок в июле 2025 года.

Xiaomi, известный производитель смартфонов, намекает на скорый релиз нового складного устройства - Xiaomi MIX Flip 2.

Несмотря на недавний анонс MIX Flip, компания уже начала разработку его преемника. Эта информация стала известна благодаря базе данных GSMA IMEI, где были обнаружены два разных номера моделей, предположительно относящиеся к MIX Flip 2.

Появление номера модели с буквой G в конце ("2505APX7BG") указывает на то, что MIX Flip 2 будет доступен не только в Китае, но и на международном рынке.

Судя по номеру модели, который начинается с "2505", релиз MIX Flip 2 ожидается в июле 2025 года. Это означает, что Xiaomi активно работает над своим новым складным смартфоном, и, возможно, мы сможем увидеть его презентацию на выставке IFA 2025 в Берлине.

Пока рано говорить о деталях спецификаций MIX Flip 2. Однако, учитывая, что Xiaomi постоянно улучшает свои складные устройства, можно предположить, что MIX Flip 2 получит более продвинутый процессор, усовершенствованный дисплей с более высокой частотой обновления, а также обновленные камеры.

Появление MIX Flip 2 в базе данных IMEI подтверждает, что Xiaomi серьезно относится к разработке складных устройств и готовит для своих пользователей новые, уникальные решения.