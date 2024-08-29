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Zerox852
OPPO готовится представить новый планшет Pad3 Pro с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
OPPO Pad3 Pro это планшет с улучшенным процессором Snapdragon 8 Gen 3, большим объемом памяти и операционной системой ColorOS

OPPO готовит к выходу третье поколение своего планшета, который, вопреки ожиданиям, получит название не OPPO Pad3, а OPPO Pad3 Pro.

Изначально предполагалось, что новинка станет практически полной копией OnePlus Pad 2, отличаясь лишь брендингом. Однако, как сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station, OPPO готовит кое-что поинтереснее.

Главным отличием Pad3 Pro от OnePlus Pad 2 станет использование разогнанной версии флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. OnePlus Pad 2, к слову, и так может похвастаться этим мощным чипсетом, выделяясь на фоне конкурентов в своем ценовом сегменте.

Если верить Digital Chat Station, максимальная тактовая частота ядра Cortex-X4 составит внушительные 3,4 ГГц, в то время как у OnePlus Pad 2 этот показатель ограничен 3,3 ГГц. Помимо этого, Pad3 Pro может получить до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти, что сделает его настоящим монстром производительности.

Еще одно важное отличие от OnePlus Pad 2 – операционная система. OPPO Pad3 Pro будет работать под управлением фирменной оболочки ColorOS, в то время как OnePlus использует OxygenOS.

Интересно, что, по мнению Digital Chat Station, планшет изначально будет поставляться не с последней версией ColorOS 15, а получит ее позднее в качестве обновления. Возможно, это намек на то, что релиз OPPO Pad3 Pro состоится уже совсем скоро, и компания просто не успевает довести до ума все программные фишки.

В любом случае, Pad3 Pro обещает стать интересным игроком на рынке планшетов, предлагая бескомпромиссную производительность и передовые технологии.

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