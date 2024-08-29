Retroid Pocket 5 - новая ретро-консоль, работающая на Android. Пока подробностей мало, но ожидается, что устройство станет преемником Pocket 4 и предложит мощную начинку для запуска ретро-игр.

Компания Retroid, известная своими доступными и производительными устройствами, похоже, готовит к выходу новую модель. И это при том, что анонс ультрабюджетной Retroid Pocket Mini состоялся всего несколько дней назад.

Новая консоль, получившая название Retroid Pocket 5, пока остается загадкой. Retroid ограничилась лишь парой официальных фотографий, но и этого достаточно, чтобы разжечь любопытство фанатов.

Судя по изображениям, Pocket 5 получит стильный дизайн с тонкими рамками вокруг экрана, что намекает на более современный и иммерсивный игровой процесс. В то время как Pocket Mini ориентирована на максимально доступную цену, Pocket 5, судя по всему, займет место в линейке, ранее принадлежавшее популярным Pocket 4 и Pocket 4 Pro.

Наличие отдельной кнопки «Домой» недвусмысленно намекает на то, что Pocket 5, как и предшественники, будет работать под управлением операционной системы Android. Это открывает перед пользователями доступ к огромному каталогу игр и эмуляторов, доступных на этой платформе.

Какая именно версия Android будет использована – пока также остается загадкой. Будет ли это уже знакомый Android 13, на котором работают Pocket 4 и Pocket 4 Pro, или же Retroid решит удивить пользователей более свежей версией, например, Android 14?

Впрочем, с учетом того, что стабильный релиз Android 15 ожидается не раньше сентября, этот вариант кажется маловероятным.

Помимо операционной системы, остается открытым вопрос о начинке устройства. Какой процессор будет использоваться? Каким будет объем оперативной и встроенной памяти? Будут ли какие-то отличия в органах управления по сравнению с предыдущими моделями?

Ответы на эти вопросы станут известны только во время официального анонса. А пока Retroid Pocket 5 интригует своим дизайном и намеками на интересную аппаратную начинку.

Одно можно сказать наверняка – конкуренция на рынке портативных ретро-консолей усиливается. И это не может не радовать, ведь в конечном итоге выигрывают от этого только пользователи, получая все более мощные и доступные устройства.