Появление Redmi Note 14 5G в базе данных IMEI вызвало больше вопросов, чем ответов.

Скорый выход серии Redmi Note 14 уже не кажется далекой перспективой. Однако, как это часто бывает в мире инсайдов и утечек, чем больше информации появляется, тем запутаннее становится общая картина.

Еще недавно все инсайдеры дружно предсказывали скорый анонс целых трех моделей: Redmi Note 14, Note 14 Pro и Note 14 Pro Plus. Китайские пользователи, по традиции, должны были первыми получить доступ к новинкам – предположительно, уже в следующем месяце.

Глобальный релиз пророчили на начало 2025 года, а вот в Индии, где смартфоны Redmi пользуются огромной популярностью, старт продаж ожидали уже этой зимой.

И вдруг, как гром среди ясного неба, – новая утечка из базы данных IMEI. В ней фигурирует загадочный смартфон с номером модели «24094RAD4G», который обозначен как Redmi Note 14 5G.

Казалось бы, рядовое событие, вот только этот самый номер модели («24094RAD4») ранее приписывался совсем другому устройству – Redmi Note 14 Pro.

Возникает резонный вопрос: что за метаморфозы произошли с планами Xiaomi? Неужели компания решила отказаться от версии Pro в пользу более доступного Redmi Note 14 5G? Или же нас ждет очередная путаница с названиями и номерами моделей?

К сожалению, на данный момент ответа нет. Информация об аппаратной начинке Redmi Note 14 5G также остается весьма скудной. Если верить ранним утечкам, смартфон может получить процессор MediaTek Dimensity 6100 Plus, что вполне укладывается в концепцию бюджетного устройства. Поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт также не выглядит чем-то сверхъестественным на фоне конкурентов.

Что же касается остальных характеристик - камер, дизайна, объема памяти - то здесь инсайдеры пока хранят многозначительное молчание. В итоге получается довольно курьёзная ситуация: вместо трех новых смартфонов мы имеем одну большую загадку с номером модели «24094RAD4G».

Чем же Xiaomi собирается удивлять своих поклонников в ближайшее время?

Ответ на этот вопрос мы получим только из официальных источников, а пока нам остается лишь следить за новыми утечками и строить предположения.