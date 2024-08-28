Infinix Hot 50 5G это стильный и доступный смартфон с поддержкой 5G, который будет представлен в Индии 6 сентября.

Infinix готовится представить свой новый смартфон Infinix Hot 50 5G на индийском рынке, анонс которого состоится 6 сентября.

Компания уже раскрыла некоторые детали о дизайне и характеристиках устройства, подогревая интерес к грядущей премьере.

Infinix Hot 50 5G отличается новым стильным дизайном с вертикально расположенным островком камеры, который выделяется на фоне предыдущих моделей серии Hot 40, имевших модуль камеры, похожий на iPhone.

Передняя часть смартфона оснащена дисплеем с отверстием под фронтальную камеру, который поддерживает функцию мокрого касания, позволяя комфортно управлять устройством даже мокрыми пальцами.

На левом краю Infinix Hot 50 5G находится слот для SIM-карты, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую рамку.

Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP54 и будет доступен в трех привлекательных цветах: черном, синем и зеленом.

Ключевой особенностью Infinix Hot 50 5G является использование процессора Dimensity 6300 от MediaTek, который известен своей доступной ценой и высокой производительностью. Благодаря этому процессору Infinix Hot 50 5G, по прогнозам, будет стоить около 12 000 рупий, что сделает его привлекательным вариантом для широкой аудитории.

Смартфон будет доступен в двух вариантах памяти: с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, при этом обе модели будут иметь 128 ГБ хранилища UFS 2.2. Точный размер аккумулятора пока не раскрыт.

Вместе с Infinix Hot 50 5G компания готовит к выпуску несколько других моделей в рамках серии Hot 50, включая Hot 50 (X6882), Hot 50 Pro (X6881), Hot 50 Pro+ (X6880), Hot 50 5G (X6720) и Hot 50i (X6531).