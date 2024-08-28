Tecno представила на IFA 2024 концептуальный складной телефон Phantom Ultimate 2 с тройным складыванием. Устройство отличается тонким профилем (11 мм) и большим 10-дюймовым экраном.

Компания Tecno продолжает удивлять мир инновациями, представив на выставке IFA в Берлине свою новую концепцию складного телефона Phantom Ultimate 2.

Это устройство является эволюцией концепта первого поколения, представленного на IFA 2024, и демонстрирует амбициозные планы Tecno в сфере складных смартфонов.

Phantom Ultimate 2 отличается революционным дизайном с тройным складыванием, что делает его по-настоящему уникальным устройством.

Ключевая особенность Phantom Ultimate 2 - его невероятная тонкость. В сложенном состоянии толщина телефона составляет всего 11 мм, что делает его тоньше, чем Galaxy Z Fold 6, который имеет толщину 12,1 мм.

Это достижение стало возможным благодаря использованию новой конструкции шарнира и сверхтонкой крышке аккумулятора толщиной всего 0,25 мм, изготовленной из инновационного материала Titan Advanced Fiber.

Phantom Ultimate 2 способен преобразовываться из компактного смартфона с 6,48-дюймовым дисплеем в большой планшет с 10-дюймовой 3K OLED-панелью с соотношением сторон 4:3.

Устройство предлагает несколько режимов складывания, которые позволяют использовать его в различных сценариях.

Режим ноутбука идеально подходит для работы, режим просмотра мультимедиа - для развлечений, а режим палатки - для многозадачности, например, для одновременного перевода текста в реальном времени.

Шарниры Phantom Ultimate 2, прошедшие испытания на прочность, способны выдерживать до 300 000 складываний, что говорит о высокой надежности устройства.

Tecno оптимизировала программное обеспечение Phantom Ultimate 2 для улучшения многозадачности, позволяя пользователям работать с тремя вертикальными окнами одновременно.

Смартфон также предлагает адаптивные обои, которые меняются в зависимости от выбранного режима складывания, добавляя дополнительный уровень персонализации.

Завершает характеристики Phantom Ultimate 2 тройная камера на задней панели, позволяющая делать снимки высокого качества.