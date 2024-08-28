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Zerox852
Sony представила бюджетные беспроводные наушники WF-C510
Sony WF-C510 это стильные, доступные TWS-наушники с 22 часами автономной работы, режимом Ambient и технологией DSEE для качественного звука.

Sony расширяет свою линейку беспроводных наушников, предлагая доступный вариант для меломанов, которые ищут высокое качество звучания без лишних затрат. Новые Sony WF-C510 - это не просто обновленная версия WF-C500, а совершенно новый шаг в мире доступных TWS-наушников, который сочетает в себе стильный дизайн, высокую автономность и ряд полезных функций.

Sony WF-C510 - это компактные и легкие наушники, которые идеально сидят в ушах, благодаря закрытому дизайну с силиконовыми амбушюрами. Они также защищены от пота по стандарту IPX4, что делает их надежным компаньоном во время тренировок. Sony использует переработанный пластик для корпуса, что подтверждает стремление бренда к экологичности.

Хотя WF-C510 не предлагают активное шумоподавление (ANC), они оснащены режимом Ambient, который позволяет вам слышать окружающие звуки, что удобно в различных ситуациях, например, при переходе улицы или при необходимости общения с людьми.

Еще одна особенность, которой не хватает WF-C510 - это многоточечное подключение Bluetooth. Однако Sony WF-C510 могут похвастаться увеличенным временем автономной работы. Одна полная зарядка обеспечивает до 11 часов непрерывного воспроизведения музыки, а с помощью зарядного футляра можно получить еще одну полную зарядку, что в сумме дает 22 часа автономной работы.

Для удобства управления, Sony WF-C510 оснащены кнопкой, позволяющей легко регулировать громкость, переключать треки и принимать звонки. Приложение для смартфона позволяет настраивать параметры звука, чтобы получить максимально комфортное звучание, подходящее под запросы пользователя.

Среди других интересных функций - технология DSEE, которая восстанавливает детали, потерянные при сжатии звука, и 360 Reality Audio, обеспечивающая пространственное звучание.

Sony WF-C510 представлены по очень доступной цене - всего 60 долларов (примерно 5 400 рублей). Покупатели могут выбрать один из четырех ярких цветов: черный, синий, белый и желтый.

#беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники #беспроводные уши #sony wf-c510
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Сейчас обсуждают

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