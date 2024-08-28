Xiaomi X Series 2024 это стильные 4K телевизоры с Dolby Vision, Dolby Audio и Google TV по доступной цене.

Xiaomi представила в Индии новую линейку телевизоров X Series 2024, которая предлагает стильный дизайн, богатый функционал и доступную цену.

В линейку входят три модели с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов, каждая из которых обладает разрешением 4K для четкого и яркого изображения, а также широким углом обзора 178 градусов, обеспечивающим комфортный просмотр с разных позиций.

X Series 2024 оснащены технологией Dolby Vision, которая обеспечивает реалистичное изображение, с глубоким черным, ярким белым и насыщенными цветами. Для любителей динамичных сцен, X Series 2024 оснащены функцией MEMC с Reality Flow, которая минимизирует размытие движения и повышает четкость изображения при просмотре быстро движущихся объектов.

X Series 2024 оборудован динамиками мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio, которые обеспечивают глубокий, насыщенный звук. Для бесперебойной работы и эффективной многозадачности, телевизоры оснащены четырехъядерным процессором A55, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Они работают на операционной системе Google TV с фирменным интерфейсом PatchWall от Xiaomi, который предоставляет пользователям доступ к широкому спектру приложений и контента.

X Series 2024 обладают широкими возможностями подключения, включая Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, три порта HDMI 2.1 (один из которых поддерживает ARC), два порта USB 2.0 для внешних устройств.

Xiaomi установила конкурентоспособные цены на X Series 2024, делая их доступными для широкого круга потребителей: 43-дюймовая модель стоит 28 999 рупий, 50-дюймовая — 35 999 рупий, а 55-дюймовая — 39 999 рупий (примерно 31 000, 39 000 и 44 000 рублей соответственно).