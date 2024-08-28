Honor Choice Earbuds X7 это доступные наушники с мощным звуком, шумоподавлением и 40 часами автономной работы.

В мире аудиотехники, где каждый бренд борется за внимание меломана, Honor Choice Earbuds X7 предлагают качественное звучание и длительную автономную работу, что делает их привлекательным предложением для тех, кто ищет доступные и функциональные наушники.

Сердце Honor Choice Earbuds X7 - 12,4-мм динамики с композитной диафрагмой, покрытой титаном. Это не просто большие динамики, это технология, которая обеспечивает неповторимое звучание.

В Honor Choice Earbuds X7 используется двухрежимный Bluetooth 5.3, обеспечивающий высокую скорость передачи данных и стабильное соединение. В наушники также встроена система шумоподавления, которая эффективно блокирует посторонние звуки, позволяя погрузиться в мир музыки и уйти от суеты и шума окружающего мира.

Кроме этого, в Honor Choice Earbuds X7 есть режим прозрачности, который позволяет слышать окружающие звуки, что удобно, когда вы находитесь в движении и нужно быть в курсе происходящего.

Благодаря емкому аккумулятору они способны обеспечить до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки. А с зарядным кейсом это время увеличивается до 40 часов, что позволяет наслаждаться музыкой в течение нескольких дней без подзарядки.

Honor Choice Earbuds X7 уже доступны для покупки по цене 2 490 руб.