Hasee готовит к выпуску мобильную видеокарту GeForce RTX 5060, которая будет мощнее RTX 4070 и потреблять всего 115 Вт.

Китайский производитель компьютерной техники Hasee готовится представить новую мобильную видеокарту GeForce RTX 5060. Новинка предлагает достаточно высокую производительность при минимальном энергопотреблении.

Информация о грядущем релизе появилась от инсайдера, который посетил закрытое мероприятие Hasee, посвященное этой новой видеокарте.

GeForce RTX 5060 основана на архитектуре Blackwell, которая является последним достижением в области графических технологий. Она использует видеопамять стандарта GDDR7, что обеспечивает высокую скорость и пропускную способность.

По данным инсайдера, видеокарта будет оснащена 8 ГБ VRAM с пропускной способностью 28 Гбит/с и графическим процессором GB206. Такая конфигурация позволит видеокарте превзойти по производительности мобильную RTX 4070, особенно в сценариях, где используется трассировка лучей.

Однако, самое интересное - это снижение энергопотребления новой видеокарты. Hasee удалось снизить TGP (Total Graphics Power) до 115 Вт, в то время как у GeForce RTX 4060 этот показатель составляет 140 Вт. Это говорит о том, что GeForce RTX 5060 не только мощнее, но и более энергоэффективна, что является огромным преимуществом для ноутбуков и планшетов, работающих от батареи.

Важно отметить, что Hasee планирует снизить энергопотребление и у других видеокарт новой серии в среднем на 40-50 Вт по сравнению с предыдущими моделями. Это значительно повысит автономность мобильных устройств без ущерба для производительности.

Точная дата анонса новых графических процессоров Hasee пока не объявлена.