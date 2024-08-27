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Zerox852
Xiaomi готовится представить новую серию смартфонов Redmi Note 14
Xiaomi готовится к выпуску новой серии Redmi Note 14, которая, по слухам, дебютирует в сентябре.

Xiaomi продолжает радовать своих поклонников новыми устройствами. Недавно компания официально подтвердила разработку Redmi Note 14 5G, что означает, что долгожданная серия Redmi Note 14, скорее всего, дебютирует уже в сентябре этого года.

Это подтверждение появилось после обновления базы данных IMEI GSMA, в котором был обнаружен номер модели Redmi Note 14 5G. Появление этого смартфона знаменует собой новую главу в истории популярной серии Redmi Note, которая уже успела завоевать сердца миллионов пользователей по всему миру.

Информация о новой серии Redmi Note 14 уже начала активно просачиваться в сеть, и инсайдеры раскрыли некоторые подробности. Из утечек стало известно, что смартфоны серии получат кодовые имена "Beryl", "Amethyst" и "Malachite", что намекает на разнообразие моделей, которые появятся в новой линейке.

Ожидается, что Redmi Note 14 Pro 5G, известный под кодовым именем "Amethyst" и внутренним номером модели O16U, станет флагманом серии. Этот смартфон, по слухам, будет оснащен мощным процессором Snapdragon 7S Gen 3 (SM7635), который обеспечит высокую производительность и плавную работу самых требовательных приложений.

Redmi Note 14 Pro 5G также получит различную настройку камеры в зависимости от рынка, на котором будет продаваться.

Новые данные указывают на то, что Redmi Note 14 5G будет представлен в сентябре. Номер модели 24094RAD4G был замечен в базе данных IMEI, что подтверждает близость релиза. По предварительной информации, Redmi Note 14 5G будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт, хотя эта информация пока не подтверждена.

С уверенностью можно сказать, что смартфон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100+, что было подтверждено данными, полученными из исходного кода HyperOS. Ожидается, что Redmi Note 14 5G будет во многом похож на Redmi Note 13 5G, предлагая доступную цену и множество функций.

#xiaomi #смартфон #смартфон 2024 #redmi note 14
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