PS5 Pro обещает улучшенную производительность, реалистичную графику благодаря трассировке лучей, поддержку машинного обучения и технологию PSSR для улучшения качества изображения.

Многие игроки с нетерпением ожидают, когда же Sony, лидер в области игровых технологий, представит свою новую консоль PS5 Pro.

Хотя компания официально не подтвердила информацию о релизе, инсайдеры и аналитики отрасли намекают на то, что появление PS5 Pro на полках магазинов не за горами.

Утечки информации с выставки Gamescom 2024, опубликованные на сайте Wccftech, утверждают, что разработчики уже получили спецификации для PS5 Pro, и многие считают, что игровой движок Unreal Engine 5 будет работать значительно быстрее на новой консоли по сравнению со стандартной PS5. Итальянский сайт Multiplayer также подтверждает информацию о том, что один из разработчиков отложил выпуск своей игры в ожидании выхода PS5 Pro.

По слухам, PS5 Pro будет на 45% мощнее стандартной PS5, за счет более мощного графического процессора и высокоскоростной памяти. Это позволит достичь более плавного игрового процесса и реалистичной графики. Трассировка лучей, технология, имитирующая реалистичное поведение света, также получит значительное улучшение на PS5 Pro, что обещает более захватывающий и реалистичный игровой опыт.

Кроме того, PS5 Pro будет оснащена специальной архитектурой машинного обучения, способной выполнять 300 TOPS (Tera Operations Per Second) 8-битных вычислений. Это позволит поддержать технологию масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) от Sony, которая обещает улучшить качество изображения без дополнительной нагрузки на производительность рендеринга.

Официальная дата релиза PS5 Pro пока не озвучена, но по слухам, консоль может быть представлена в сентябре и выпущена в ноябре, аналогично графику запуска PS4 Pro.

Ожидается, что PS5 Pro будет стоить от 600 до 700 долларов (примерно 54 000 - 63 000 рублей).