OnePlus 13 это флагманский смартфон с мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, 50-мегапиксельной основной камерой, и изогнутым 6,8-дюймовым OLED-дисплеем.

OnePlus, компания, известная своими инновационными смартфонами, готовится к выпуску своего нового флагмана - OnePlus 13.

Ожидается, что смартфон будет представлен в Китае в октябре, став одним из первых устройств на базе мощного чипсета Snapdragon 8 Gen 4.

Последние утечки информации от надежного инсайдера Digital Chat Station (DCS) раскрывают некоторые ключевые характеристики OnePlus 13.

Согласно DCS, OnePlus 13 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком LYT-808 и диафрагмой f/1.6. Эта камера будет дополнена 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельной перископической телефотокамерой с 3-кратным оптическим зумом, предлагая пользователям широкий спектр возможностей для фото- и видеосъемки.

OnePlus 13 также получит значительное обновление в области батареи. По слухам, емкость аккумулятора будет увеличена по сравнению с OnePlus 12, который оснащен батареей 5400 мАч. Аппарат будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, обеспечивая максимально удобное и быстрое восстановление заряда.

Кроме того, OnePlus 13 будет оснащен тактильным двигателем O916T, который уже используется в OnePlus 12, для улучшения виброотклика и тактильной обратной связи.

Согласно предыдущим утечкам, OnePlus 13 получит 6,8-дюймовую 8T LTPO OLED-панель с изогнутым экраном со всех четырех сторон. Смартфон будет иметь разрешение 2K 1440 x 3168 пикселей, частоту обновления 120 Гц и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

OnePlus 13 также будет защищен от пыли и воды по стандарту IP68/69, гарантируя надежность и долговечность устройства. Ожидается, что новинка будет работать на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой ColorOS 15.

На данный момент информация о глобальном запуске OnePlus 13 отсутствует. Однако есть вероятность, что в январе он появится на рынках за пределами Китая вместе с OnePlus 13R, который будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3.