Vivo X200 - это ожидаемый флагман с процессором Dimensity 9400 и 6,3-дюймовым OLED-дисплеем 1,5K.

Ожидается, что новая серия смартфонов Vivo X200 будет представлена в Китае уже в октябре этого года, и поклонники бренда с нетерпением ждут подробностей о новинках.

Согласно последним утечкам, серия Vivo X200 будет состоять из трех моделей: Vivo X200, Vivo X200+ и Vivo X200 Pro, с номерами моделей V2405A, V2415 и V2413 соответственно.

Также ходили слухи о компактной модели, получившей предварительное название Vivo X200 Mini. Однако, несмотря на появление этой информации в базе данных IMEI, подтверждения существования Vivo X200 Mini пока нет, поэтому к этой информации стоит относиться с осторожностью.

Недавно надежный информатор Digital Chat Station поделился на Weibo новой информацией о Vivo X200, раскрывая некоторые ключевые характеристики устройства.

Согласно его данным, Vivo X200 будет оснащен процессором Dimensity 9400, что делает его мощным конкурентом в своем сегменте. Дизайн Vivo X200 обещает быть элегантным: тонкий профиль устройства, толщиной около 8,x мм, подчеркивает изысканность. Смартфон получит 6,3-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K, который будет обеспечивать яркие и четкие изображения.

Фотовозможности Vivo X200 также обещают быть впечатляющими. Смартфон будет оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком, а также перископическим объективом с возможностями макросъемки, предлагающим 3-кратный оптический зум и фокусное расстояние 70 мм.

Ранее тот же источник утверждал, что Vivo X200 будет оснащен новым 22-нм датчиком изображения Sony в качестве основного сенсора, что позволит создавать снимки с невероятной детализацией и качеством.

Для длительной работы без подзарядки Vivo X200 получит аккумулятор емкостью 5500 мАч или 5600 мАч, что гарантирует продолжительное время автономной работы. Помимо проводной зарядки, устройство также будет поддерживать беспроводную зарядку, делая его еще более удобным в использовании.

Ранее информатор утверждал, что Vivo X200 будет оснащен оптическим датчиком отпечатков пальцев, встроенным в дисплей, что обеспечит быстрое и надежное разблокирование устройства.

Ожидается, что Vivo X200 будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15 и последней версией пользовательского интерфейса OriginOS.