Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Раскрыты полные характеристики Honor Magic 7 Pro
Honor Magic 7 Pro получит 6,82-дюймовый 2K OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 4, тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком и 5800 мАч аккумулятор с быстрой зарядкой.

Новые утечки информации, появившиеся на китайских платформах социальных сетей, раскрывают подробности о возможностях Honor Magic 7 Pro и дизайне новинки.

Согласно полученным данным, Honor Magic 7 Pro будет оснащен 6,82-дюймовым 2K OLED-дисплеем с четырьмя изогнутыми краями, что создаст эффект полного погружения в контент. Экран будет обладать частотой обновления 120 Гц для плавной прокрутки и анимации, а технология 8T LTPO позволит оптимизировать энергопотребление, сохраняя при этом высокую производительность.

Для защиты от повреждений и царапин экран будет покрыт стеклом Kunlun Glass следующего поколения, которое гарантирует повышенную прочность и надежность. Смартфон получит защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

Сердцем Honor Magic 7 Pro станет процессор Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит максимально плавную работу устройства и скорость обработки данных. В сочетании с хранилищем UFS 4.0 и оперативной памятью LPDDR5X, смартфон будет способен с легкостью справляться с любыми задачами, будь то ресурсоемкие игры или многозадачность.

Но не только производительность станет сильной стороной Honor Magic 7 Pro. Модель также обещает впечатляющие фотовозможности. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп будет оснащена технологией 3D-измерения глубины, позволяя создавать реалистичные портреты и видео с эффектом боке.

Задняя камера будет представлена тройной системой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика (OmniVision OV50H), 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива IMX882, либо 200-мегапиксельной технологии сенсора Samsung HP3.

Благодаря таким характеристикам, Honor Magic 7 Pro сможет создавать фотографии и видео с отличной детализацией, широким динамическим диапазоном и эффектами профессионального уровня.

Для длительной работы без подзарядки Honor Magic 7 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч, использующим технологию аккумулятора Qinghai Lake третьего поколения. Аппарат также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, позволяя быстро зарядить устройство и не тратить время на ожидание.

Ожидается, что смартфон будет официально представлен в ноябре текущего года.

#смартфон #смартфон 2024 #honor magic 7 pro
+
Написать комментарий (0)
Realme представила новый бюджетный смартфон Note 60 с процессором Unisoc T612
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Steam на короткое время стали доступны бесплатно две высоко оцененные инди-игры
4
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
76
Microsoft переименовывает Copilot
2
В Москве стремительно растут объёмы промышленного производства
5
Новый складной смартфон от HONOR опробовали на прочность и влагостойкость
+
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
9
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
Генеральный директор AWS предсказывает, что кодирование может стать ненужным через два года
3
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
1
Бывшие сотрудники OpenAI о катастрофических последствиях нерегулируемого ИИ
1
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
1
В Санкт-Петербурге введён в эксплуатацию станок-гигант для атомной промышленности
1
MSI оснастит все платы X870E новым 8-контактным разъемом для видеокарт NVIDIA RTX 50
4
Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
1
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
10
ВКС России уничтожили ключевой логистический узел на территории Сумской области
+
Одна видеокарта NVIDIA RTX 3090 может поддерживать работу чат-бота с ИИ для 1000 пользователей
+
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
2
Российские подразделения освободили ещё 4 квадратных километра в Харьковской области
10
По мнению французских экспертов, ВСУ удалось перехватить 49,5% российских ракет и беспилотников
3

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
134
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
46
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
12
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
5
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
6
Графический планшет как альтернатива мышке
38
Путь русской супергероини Черной Вдовы в комиксах
+
Путь Капитана Америки в комиксах
+

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
18:56
Амерам проще их замочить, чем потерпеть такой репутационный риск.
SpaceX вернет астронавтов, оказавшихся на мели, в следующем году
Виталий Тарасенко
18:55
Ну и дурак. Ты не выкинул, а статью написал.
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
DTS
18:55
Лучше быть "скрепоносцем", как ты выразился, чем рабом в колонии. Пнули в печень, дали в глаз, руки заломали."Ты не РАБ теперь, Тарас" в ТЦК сказали!
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
Артём Николаев
18:53
Полиция Франции задержала в аэропорту генерального директора компании «Toyota» из-за того, что боевики ИГИЛ устанавливали пулемёты на автомобили его фирмы.
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
El Grechko
18:52
Всё это замечательно и воистину гениально, но есть 2 нюанса. 1. Люди не так уж и хорошо слышат. Чтоб услышать реально это самое позиционирование кроме право/лево источник должен двигаться, чтоб челове...
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
Gamandril
18:52
Для особо упертых поясню. Информация в моих статьях и комментариях к ним не бесплатная и все кому зачем-то нужно это читать должны честно оценивать и статью и комментарии. И тупые действия не спишут э...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Валерий
18:50
Отечественные разработчики итак гнут конские цены за свои недопродукты, а вы ещё им денег дадите. Сказка для них!
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
Game tester
18:49
За 9700х стыдно просить 370$. Ему цена в базарный день 260$
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
dmitry07
18:49
"120 тысяч беженцев по официальным данным" - батальон "Монако"?
Washington Post: В Кремле уверены в том, что США разрешит Украине наносить удары ATACMS вглубь РФ
Game tester
18:48
На десятке тестировали там кривизны нет как на 11. И результаты плачевные в играх 9700х как 7800х3д и на 9% быстрее чем 7700х. Только стоит дороже. Ну и в чем смысл? Чтобы на 10С ниже было?
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем