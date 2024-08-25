Honor Magic 7 Pro получит 6,82-дюймовый 2K OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 4, тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком и 5800 мАч аккумулятор с быстрой зарядкой.

Новые утечки информации, появившиеся на китайских платформах социальных сетей, раскрывают подробности о возможностях Honor Magic 7 Pro и дизайне новинки.

Согласно полученным данным, Honor Magic 7 Pro будет оснащен 6,82-дюймовым 2K OLED-дисплеем с четырьмя изогнутыми краями, что создаст эффект полного погружения в контент. Экран будет обладать частотой обновления 120 Гц для плавной прокрутки и анимации, а технология 8T LTPO позволит оптимизировать энергопотребление, сохраняя при этом высокую производительность.

Для защиты от повреждений и царапин экран будет покрыт стеклом Kunlun Glass следующего поколения, которое гарантирует повышенную прочность и надежность. Смартфон получит защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

Сердцем Honor Magic 7 Pro станет процессор Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит максимально плавную работу устройства и скорость обработки данных. В сочетании с хранилищем UFS 4.0 и оперативной памятью LPDDR5X, смартфон будет способен с легкостью справляться с любыми задачами, будь то ресурсоемкие игры или многозадачность.

Но не только производительность станет сильной стороной Honor Magic 7 Pro. Модель также обещает впечатляющие фотовозможности. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп будет оснащена технологией 3D-измерения глубины, позволяя создавать реалистичные портреты и видео с эффектом боке.

Задняя камера будет представлена тройной системой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика (OmniVision OV50H), 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива IMX882, либо 200-мегапиксельной технологии сенсора Samsung HP3.

Благодаря таким характеристикам, Honor Magic 7 Pro сможет создавать фотографии и видео с отличной детализацией, широким динамическим диапазоном и эффектами профессионального уровня.

Для длительной работы без подзарядки Honor Magic 7 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 5800 мАч, использующим технологию аккумулятора Qinghai Lake третьего поколения. Аппарат также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, позволяя быстро зарядить устройство и не тратить время на ожидание.

Ожидается, что смартфон будет официально представлен в ноябре текущего года.