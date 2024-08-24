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Zerox852
В России появился новый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 с дизельным двигателем
В России стартовали продажи Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 года по цене от 13,8 млн рублей.

Российский рынок автомобилей пополнился редким гостем: в одном из столичных дилерских центров начались продажи рамного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 года.

Этот легендарный автомобиль, известный своей надежностью и проходимостью, официально не поставляется в Россию, но, судя по всему, некоторые дилеры нашли способ предложить его отечественным покупателям.

Цена на новый Prado 250 Series 2024 года в России стартует от 13,8 миллионов рублей, что делает его одним из самых дорогих внедорожников на отечественном рынке.

Под капотом этого полноприводного гиганта скрывается мощный 2,4-литровый дизельный двигатель, развивающий 204 лошадиные силы. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия, обеспечивающая плавное и комфортное управление.

Стоит отметить, что помимо дизельного варианта, дилерские сети также предлагают Land Cruiser Prado с бензиновым 2,7-литровым двигателем, работающим в связке с классическим 6-ступенчатым "автоматом".

Новый Prado 250 Series 2024 года, помимо своей внедорожной мощи, богат на современные технологии, повышающие комфорт и безопасность водителя.

В список опций входят адаптивный круиз-контроль, парктроники по кругу, камеры кругового обзора, панорамная крыша, проекционный экран и множество других систем, призванных сделать каждую поездку безопасной и комфортной.

В России Land Cruiser Prado 150 уже давно пользуется огромной популярностью. По данным агентства "АВТОСТАТ", на 1 января 2024 года в стране было зарегистрировано 120,3 тысяч таких внедорожников, что делает модель лидером в своем сегменте.

Появление нового поколения Prado 250 Series в России, пусть и в ограниченном количестве, доказывает, что этот легендарный внедорожник по-прежнему привлекает внимание любителей комфорта и активного отдыха и обещает оставаться одним из самых желанных автомобилей на отечественном рынке.

#японские автомобили #toyota land cruiser prado #toyota land cruiser prado 250 series 2024
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