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Zerox852
Сбербанк назначил награду до 500 тыс.рублей за найденные уязвимости в сервисах банка
Сбер запускает программу Bug Bounty, предлагая вознаграждение до 500 000 рублей за обнаружение уязвимостей в своих ключевых сервисах: сайте, "СберИнвестиции" и "СберБанк Онлайн".

Сбер, один из крупнейших банков России, запускает масштабную программу по поиску уязвимостей за вознаграждение, чтобы обеспечить максимальную безопасность своих цифровых сервисов.

Программа, реализованная на платформе BI.ZONE Bug Bounty, предоставляет возможность всем желающим, обладающим необходимыми знаниями и опытом, стать "охотниками за багами" и помочь Сберу повысить уровень кибербезопасности своих ключевых сервисов.

Участникам программы предлагается исследовать три самых популярных сервиса банка:

Официальный сайт Сбера - главный информационный ресурс банка, доступный как для частных клиентов, так и для корпоративных клиентов.

"СберИнвестиции" - сервис, предоставляющий доступ к широкому спектру финансовых инструментов и услуг, как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

"СберБанк Онлайн" - онлайн-банкинг, позволяющий управлять банковскими счетами, оплачивать услуги, переводить деньги и совершать другие операции, доступен в мобильных приложениях для iOS и Android, в мессенджере онлайн-банка и через Сбер ID, который служит универсальным сервисом входа на сайты и приложения Сбера и его партнеров.

За найденные уязвимости, от классических SQL-инъекций до сложных zero-day уязвимостей, предусмотрены вознаграждения от нескольких тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от критичности уязвимости и ее потенциальных последствий.

Программа Bug Bounty от Сбера - это отличная возможность для профессионалов в сфере кибербезопасности проявить свои навыки и сделать вклад в безопасность одного из самых крупных банков России.

Помимо финансового вознаграждения, участники будут иметь возможность поделиться своим опытом с командой Сбера и получить ценные знания о современных методах обеспечения кибербезопасности.

Заинтересованные лица могут зарегистрироваться на платформе BI.ZONE Bug Bounty и приступить к изучению предложенных сервисов Сбера.

#сбер #сбербанк #сбербанк онлайн
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