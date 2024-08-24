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Zerox852
Представлен спортивный внедорожник Toyota Century SUV GRMN
Toyota представила новейший внедорожник который обещает небывалые характеристики.

Toyota, известная своим консервативным подходом к дизайну и роскоши, совершила неожиданный поворот, выпустив высокопроизводительный внедорожник Century с шильдиком Gazoo Racing (GR). Эта модель, получившая название Century SUV GRMN, стала сенсацией в мире автомобилестроения, поскольку GRMN - это не просто спортивная модификация, а настоящая "горячая" версия, которая обещает небывалые характеристики.

История создания Century SUV GRMN началась с концепта, представленного около года назад. Тогда многие были удивлены, увидев роскошный внедорожник Century с эмблемой GR, особенно с учетом того, что Century всегда был символом элегантности и комфорта. Но Toyota не просто играла в "спортивные" игры, она создала первый в своем роде Century SUV GRMN, который, как оказалось, стал настоящей "бомбой".

Председатель Toyota Акио Тойода подчеркнул, что Century SUV GRMN - это не просто одноразовая игрушка, а полноценный GRMN, который будет производиться серийно, чтобы "люди со всего мира могли им пользоваться".

В основе Century SUV GRMN лежит платформа TNGA, и он оснащен гибридным двигателем V-6 мощностью 406 л.с. Впрочем, пока нет информации, получит ли он "прокачанный" V-8, как у предыдущего поколения седана Century GRMN.

Важно понимать, что "GRMN" - это не просто стикеры "GR Sport", которые Toyota использует для косметических изменений в ряде своих моделей. GRMN - это топовая версия, которая отличается серьезными техническими улучшениями, как у моделей GR Yaris, GR Corolla и GR Supra.

Century SUV GRMN - это уникальное сочетание роскоши и спортивных характеристик, которое, по всей вероятности, станет хитом на глобальном рынке.

#toyota #японские автомобили #японские технологии #toyota century suv grmn
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