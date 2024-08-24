Moto G55 получит мощный процессор MediaTek Dimensity 7025, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти.

Motorola готовится к выпуску нового смартфона среднего класса - Moto G55, который станет преемником популярной модели Moto G54. Согласно утечкам, Moto G55 получит значительные улучшения в сравнении со своим предшественником, предлагая более мощный процессор, увеличенный объем оперативной памяти и расширенные возможности камеры.

Согласно данным инсайдера @Sudhanshu1414, Moto G55 будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7025, который обеспечит высокую производительность и плавную работу. Также предполагается, что смартфон будет доступен в версиях с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.2, что позволит хранить больше данных и работать с приложениями без задержек.

Ожидается, что Moto G55 будет оснащаться 50 МП камерой с оптической стабилизацией изображения (f/1.8) в паре с 8 МП сверхширокоугольным сенсором (f/2.2). На передней панели расположилась фронтальная камера на 16 МП (f/2.4) выполненная в форме островка в верхней части экрана. Новинка получит 6,49-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p и максимальной частотой обновления 120 Гц.

Питаться смартфон будет от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Также стоит отметить, что Moto G55 сохранит разъем 3,5 мм для наушников и порт USB Type-C. Однако, устройство получит сертификацию IP54, что повысит его защиту от пыли и влаги по сравнению с IP52 у предыдущей модели.

К сожалению, пока нет информации о цене и дате выхода Moto G55. Однако, учитывая его предполагаемые характеристики и улучшения, можно предположить, что он станет одним из самых привлекательных смартфонов в своем ценовом сегменте.