Xiaomi представила Redmi Pad SE 8.7 - компактный и доступный планшет с 8,7-дюймовым дисплеем, мощным процессором MediaTek Helio G85, аккумулятором 6650 мАч и быстрой зарядкой 18 Вт.

Xiaomi представила на мировом рынке Redmi Pad SE 8.7 - новый компактный планшет, который станет настоящим хитом среди любителей мобильных устройств малого размера. Этот планшет - один из самых маленьких на рынке, а его стоимость делает его доступным для широкого круга пользователей.

Redmi Pad SE 8.7 - это, по сути, переименованный Redmi Pad SE 4G, который дебютировал в Индии в конце прошлого месяца. Однако Xiaomi решила выпустить планшет за пределами Индии в двух версиях: с поддержкой сотовой связи и без. Поэтому название Redmi Pad SE 4G стало неуместным для глобального рынка.

Несмотря на компактные размеры, Redmi Pad SE 8.7 предлагает внушительные характеристики. В его основе лежит процессор MediaTek Helio G85, а за питание отвечает аккумулятор емкостью 6650 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 18 Вт.

8,7-дюймовый дисплей с разрешением 1340 x 800 пикселей и соотношением сторон 5:3 обеспечивает яркое и четкое изображение, а частота обновления 90 Гц гарантирует плавность прокрутки и анимации. Планшет оснащен 5-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной задней камерами, которые способны записывать видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду.

Redmi Pad SE 8.7 уже доступен для заказа по цене от 119 фунтов стерлингов в Великобритании и 149,90 евро в еврозоне (примерно 15 000 рублей). Пользователи могут выбрать модель с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти или с 128 ГБ встроенной памяти, которая обойдется на 20 фунтов стерлингов/20 евро дороже. Варианты планшета с поддержкой 4G продаются на 30 фунтов стерлингов/30 евро дороже, чем их аналоги без сотовой связи. В качестве приятного бонуса Xiaomi до 20 сентября включает в комплект поставки чехол для всех заказов.