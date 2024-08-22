Китай активно развивает ледокольные технологии, планируя строительство нового тяжелого ледокола для укрепления своего влияния в Арктике.

Китай активно развивает свои судостроительные технологии, стремясь занять лидирующие позиции в исследованиях и освоении Арктики. На горизонте – строительство нового тяжелого ледокола, который станет важным шагом в укреплении присутствия Китая в полярных регионах.

По словам У Гана, главного конструктора первого китайского ледокола Xuelong 2, будущее поколение ледоколов позволит Китаю проводить круглогодичные исследования в Арктике. Новая техника откроет доступ к ранее недоступным районам и позволит проводить более глубокие и комплексные научные миссии.

В настоящее время Китай обладает опытом проектирования и строительства легких и средних ледоколов, однако остро ощущается нехватка судов с большой грузоподъемностью. Именно они способны преодолевать лед толщиной до 2 метров и открывают доступ к наиболее отдаленным районам Арктики.

Китай активно развивает сотрудничество с Россией в сфере исследования Арктики. В совместном коммюнике после встречи глав правительств двух стран подчеркивается стремление к расширению взаимовыгодного сотрудничества в области судоходства, безопасности мореплавания и полярных технологий.

Прогресс Китая в ледокольном строительстве не остался незамеченным для других стран, в том числе США, Канады и Финляндии. В ответ на растущее влияние Китая и России в Арктике, эти страны объявили о создании Пакта о сотрудничестве в ледокольном строительстве (ICE), направленного на увеличение количества ледоколов в своих флотах.

Китайские эксперты подчеркивают, что ледоколы страны предназначены преимущественно для научных исследований в Арктике и подготовки к использованию Северного морского пути для будущих торговых маршрутов.