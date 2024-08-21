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Zerox852
Tecno представила новый бюджетный смартфон Spark Go 1 с процессором Unisoc T615
Смартфон может похвастаться 6,67" дисплеем 120 Гц, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой, процессором Unisoc T615 и интересным решением Dynamic Port в стиле Dynamic Island от Apple.

Tecno без лишнего шума представила новый смартфон в своей бюджетной линейке – Spark Go 1. Новинка, несмотря на доступную цену, получила ряд интересных особенностей, которые обычно встречаются в более дорогих моделях. Среди них – дисплей с высокой частотой обновления, ёмкий аккумулятор, современный дизайн и даже подобие Dynamic Island от Apple.

Одной из главных изюминок Tecno Spark Go 1 стал его 6,67-дюймовый IPS LCD-дисплей. Помимо внушительной диагонали, экран может похвастаться разрешением HD+ и, что особенно важно в бюджетном сегменте, частотой обновления 120 Гц. Это гарантирует плавность прокрутки меню, анимаций и игр.

В верхней части экрана расположено отверстие под фронтальную камеру, которое Tecno решила обыграть в программном обеспечении, назвав Dynamic Port. По аналогии с Dynamic Island от Apple, Dynamic Port адаптируется к отображаемому контенту, показывая уведомления, состояние зарядки и другую полезную информацию.

Spark Go 1 получил приятный дизайн с плоскими гранями и минималистичным круглым блоком камер на задней панели. Смартфон доступен в двух классических цветах: строгом Startrail Black и элегантном Glittery White.

Tecno позаботилась и о практичности: Spark Go 1 защищен от пыли и влаги по стандарту IP54. Это означает, что смартфон переживёт случайные брызги воды или дождь. Кроме того, производитель заявляет, что сенсорный экран можно использовать мокрыми или даже жирными руками.

За производительность Tecno Spark Go 1 отвечает процессор Unisoc T615. В сочетании с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти (в зависимости от конфигурации) этого чипа достаточно для плавной работы операционной системы и большинства приложений.  А если этого покажется мало, пользователи всегда могут воспользоваться технологией расширения оперативной памяти за счёт флеш-памяти, добавив ещё до 4 ГБ. Для хранения данных предусмотрены варианты с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти.

Tecno Spark Go 1 не претендует на звание камерофона, но оснащён всем необходимым для создания простых фото и видео. Смартфон получил 13-мегапиксельную основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи и видеозвонков.

Одной из сильных сторон Tecno Spark Go 1 стал его аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. В сочетании с энергоэффективным процессором и дисплеем это гарантирует длительное время автономной работы.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт, что позволяет оперативно пополнить заряд аккумулятора в случае необходимости.

Для обеспечения безопасности данных в Tecno Spark Go 1 предусмотрен сканер отпечатков пальцев, который встроен в боковую кнопку питания. Это обеспечивает быструю и удобную разблокировку смартфона.

Tecno пока не раскрывает информацию о цене и дате выхода Spark Go 1. Однако, учитывая характеристики и позиционирование, можно предположить, что новинка будет очень доступна по цене.

#смартфон #смартфон 2024 #tecno #spark go 1 #unisoc t615
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