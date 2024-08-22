iQOO 13 это новый флагман с тройной 50 Мп камерой, Snapdragon 8 Gen 4, 6000 мАч аккумулятором и 144 Гц OLED-экраном.

Инсайдер Digital Chat Station (DCS) опубликовал на Weibo информацию о готовящемся к выходу флагмане iQOO 13. Если верить утечкам, новинка получит не только впечатляющую тройную камеру с тремя 50-мегапиксельными датчиками, но и обновлённый дизайн, а также топовые характеристики.

Судя по всему, iQOO делает ставку на фотографические возможности своего нового флагмана. Хотя DCS не раскрывает деталей о каждом сенсоре, можно предположить, что iQOO 13 унаследует конфигурацию камер от своего предшественника, iQOO 12. Это значит, что нас ждёт основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS), телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS, а также сверхширокоугольный объектив. Такой набор камер позволит iQOO 13 делать снимки профессионального качества в любых условиях.

iQOO 13 сохранит узнаваемый стиль серии, но получит несколько важных обновлений. Квадратный блок камер останется на месте, но его форма будет напоминать новый логотип Xiaomi. Кроме того, iQOO 13 будет доступен в новом стильном цвете "Rococo White".

Флагман получит первоклассный плоский OLED-дисплей производства BOE с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. DCS утверждает, что по своим характеристикам дисплей iQOO 13 будет сравним с панелью BOE X1, которая славится высоким качеством изображения. Ожидается, что рамки вокруг дисплея станут ещё тоньше, что обеспечит максимальный эффект погружения при просмотре видео и играх. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран, обеспечит быструю и надёжную разблокировку смартфона.

Сердцем iQOO 13 станет мощный процессор от Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 4. В сочетании с большим объёмом оперативной памяти, этот чип обеспечит молниеносную работу смартфона в любых приложениях и играх. Смартфон будет питаться от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт.