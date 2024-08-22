SHOKZ OpenRun Pro 2 это спортивные наушники с костной проводимостью звука.

SHOKZ представляет OpenRun Pro 2 – инновационные беспроводные наушники с костной проводимостью, разработанные специально для любителей активного образа жизни. Новинка получила ряд улучшений, включая технологию TurboPitchTM для глубокого баса, датчик внешнего звука для безопасности на тренировках и увеличенное время автономной работы.

OpenRun Pro 2 созданы с акцентом на комфорт и безопасность во время тренировок. Открытая конструкция наушников не блокирует ушные каналы, позволяя слышать окружающие звуки и оставаться в курсе происходящего. Встроенный датчик внешнего звука в реальном времени усиливает окружающие шумы, обеспечивая дополнительный уровень безопасности, особенно при занятиях спортом на открытом воздухе.

Технология костной проводимости TurboPitchTM выводит качество звука на новый уровень, обеспечивая глубокие басы и динамичные ритмы. Направленное звуковое поле минимизирует утечку звука, создавая эффект погружения в музыку.

OpenRun Pro 2 не подведут даже во время самых интенсивных тренировок. Наушники имеют защиту от влаги и пота по стандарту IP67, а двухслойная сетчатая структура с гидрофобным нанопокрытием обеспечивает дополнительную защиту от неблагоприятных погодных условий.

OpenRun Pro 2 способны проработать до 10 часов без подзарядки, а функция быстрой зарядки позволяет получить до 1,5 часов прослушивания музыки всего за 5 минут. Поддержка одновременного подключения к двум устройствам Bluetooth обеспечивает удобство использования с несколькими гаджетами.

OpenRun Pro 2 доступны в нескольких цветовых решениях, чтобы каждый пользователь мог подобрать идеальный вариант под свой стиль.

Наушники SHOKZ OpenRun Pro 2 уже доступны для покупки по цене $239 (примерно 21 000 рублей).