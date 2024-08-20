Realme 13 Series 5G получит мощный процессор Dimensity 7300, стильный дизайн и большой обьем памяти.

Realme официально подтвердила, что серия смартфонов Realme 13 5G дебютирует в Индии 29 августа. Центральным элементом новинок станет мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 Energy, который обещает беспрецедентную производительность и энергоэффективность.

Realme делает ставку на высокую производительность серии 13 5G, о чем свидетельствует выбор процессора. 4-нм чипсет Dimensity 7300 демонстрирует высокие результаты в бенчмарках, набирая 750 000 баллов в AnTuTu. Realme заявляет, что новинка будет на 30% энергоэффективнее предшественника.

В Индии будут представлены две модели: Realme 13 5G и 13+ 5G. Realme 13+ 5G будет доступен в стильных зеленых и золотых цветах. Тизеры также намекают на наличие 3,5-мм разъема для наушников и тройной задней камеры.

Realme 13 5G и 13+ 5G уже были замечены на сайте сертификации TENAA, благодаря чему стали известны некоторые характеристики будущих смартфонов.

Realme 13 5G получит 6,72-дюймовый IPS LCD FHD+ дисплей (предположительно 120 Гц), 16-Мп фронтальную камеру, двойную основную камеру на 50 и 2 Мп соответственно, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт, 6-16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ - 1 ТБ встроенной памяти, слот для карт microSD, боковой сканер отпечатков пальцев.

Realme 13+ 5G будет оснащаться 6,67-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, 16-Мп фронтальной камерой, двойной основной камерой (50 Мп + 2 Мп), слот для карт microSD, варианты конфигурации памяти аналогичны Realme 13 5G.

Realme 13 Series 5G можно будет приобрести на официальном сайте производителя realme.com, а также в офлайн-магазинах.

Realme пока не раскрывает всех подробностей о новинках. Более детальная информация о дизайне, камерах, функциях и ценах будет объявлена на презентации 29 августа.