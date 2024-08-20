Смартфоны iQOO серии Neo 10 получат Snapdragon 8 Gen 3/Dimensity 9400, металлическую рамку, батарею 6000+ мАч, зарядку 100+ Вт и дисплей 1.5K.

Китайский производитель смартфонов iQOO готовит к выпуску новую серию Neo 10, которая обещает стать настоящим хитом в сегменте субфлагманских устройств. Инсайдер Digital Chat Station поделился интересными подробностями о грядущих новинках.

Согласно утечке, смартфоны iQOO Neo 10 будут работать на базе топовых процессоров Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9400. При этом базовая версия Neo 10, скорее всего, получит Snapdragon 8 Gen 3, а Pro-версия - Dimensity 9400. Интересно, что Snapdragon 8 Gen 4, по словам инсайдера, будет использоваться в следующих моделях iQOO, выпуск которых состоится позже.

В отличие от предыдущей серии Neo 9, смартфоны Neo 10 получат металлическую рамку, что придаст им более премиальный вид и повысит прочность. Ожидается, что новинки будут оснащены ёмкими аккумуляторами на 6000 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью свыше 100 Вт.

iQOO Neo 10 получат плоский дисплей с разрешением 1.5K, тонкими рамками и функциями защиты зрения.

Ожидается, что серия iQOO Neo 10 будет представлена в Китае в четвертом квартале 2024 года. Информации о глобальном запуске пока нет. Напомним, что предыдущая модель Neo 9 Pro была доступна только в Китае, а базовая версия Neo 9 вышла на международный рынок под названием iQOO Neo 9.