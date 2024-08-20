Acer Nitro V 16 AI это новый игровой ноутбук с RTX 4060, Ryzen 8845HS и искусственным интеллектом.











Acer расширяет свою линейку игровых ноутбуков в Индии, представляя Nitro V 16 AI.

Nitro V 16 AI выделяется на фоне конкурентов интегрированными функциями на базе искусственного интеллекта. Встроенный помощник Copilot оптимизирует производительность системы, помогая пользователю сосредоточиться на игре. Технология Acer Purified Voice 2.0 с помощью ИИ эффективно подавляет шумы во время онлайн-общения, обеспечивая кристально чистый звук. Управление всеми функциями ИИ осуществляется через панель быстрого доступа.

Nitro V 16 AI оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением WQXGA или WUXGA, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс, что гарантирует невероятно плавное отображение динамичных игровых сцен. За производительность отвечают мощный процессор AMD Ryzen 8845HS и видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 с поддержкой технологии DLSS 3.5. В ноутбуке установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5600 МГц и скоростной SSD-накопитель емкостью 1 ТБ.

Для предотвращения перегрева во время интенсивных игровых сессий, Nitro V 16 AI получил эффективную систему охлаждения с четырьмя вентиляционными отверстиями. Емкий аккумулятор на 59 Втч обеспечивает длительное время автономной работы, а комплектный адаптер питания мощностью 135 Вт позволяет быстро зарядить ноутбук.

Acer Nitro V 16 AI выполнен в черном корпусе с клавиатурной подсветкой. Среди прочих особенностей стоит отметить наличие модуля Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, двух динамиков с поддержкой DTS Ultra, переключателя MUX, тачпада с сертификацией Microsoft Precision, а также предустановленную операционную систему Windows 11 Home.

Acer Nitro V 16 AI уже доступен для покупки в Индии по цене от 109 999 рупий (примерно 115 000 рублей). Приобрести новинку можно в официальных магазинах Acer.