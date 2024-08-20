Marshall обновил портативные колонки Emberton III и Willen II.

Легендарный производитель аудиотехники Marshall представляет третье поколение популярной портативной колонки Emberton и вторую версию компактной модели Willen.

Обновлённая Emberton получила ряд улучшений, призванных сделать её ещё более привлекательной для меломанов. Технология Dynamic Loudness интеллектуально регулирует звучание в зависимости от уровня громкости, обеспечивая насыщенные басы и чистые верха на любой громкости. Время автономной работы увеличено до 32 часов, что позволит наслаждаться музыкой на протяжении всего дня. Кроме того, Emberton III получил встроенный микрофон для комфортных разговоров по громкой связи. Прочная конструкция с защитой от пыли и влаги по стандарту IP67 осталась неизменной.

Willen II, несмотря на миниатюрные размеры, также может похвастаться улучшенным качеством звука и увеличенным временем автономной работы – до 17 часов на одном заряде. Удобный ремешок делает колонку идеальным спутником в любой ситуации. Как и старшая модель, Willen II получил встроенный микрофон и защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Оба устройства будут поддерживать технологию Bluetooth LE Audio, которая станет доступна после обновления программного обеспечения. Bluetooth LE Audio обеспечивает более стабильное соединение, повышенное качество звука и сниженное энергопотребление. Кроме того, поддержка Auracast позволит одновременно подключать к одной колонке несколько устройств.

Рекомендованная стоимость Emberton III составит $169,99(примерно 15 000 рублей), а Willen II обойдётся в $119,99 (примерно 10 500 рублей). Обе модели уже доступны для предварительного заказа, а официальные продажи стартуют 26 августа.