Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Marshall представляет обновленные колоки Emberton III и Willen II с увеличенным временем работы
Marshall обновил портативные колонки Emberton III и Willen II.

Легендарный производитель аудиотехники Marshall представляет третье поколение популярной портативной колонки Emberton и вторую версию компактной модели Willen.

Обновлённая Emberton получила ряд улучшений, призванных сделать её ещё более привлекательной для меломанов. Технология Dynamic Loudness интеллектуально регулирует звучание в зависимости от уровня громкости, обеспечивая насыщенные басы и чистые верха на любой громкости. Время автономной работы увеличено до 32 часов, что позволит наслаждаться музыкой на протяжении всего дня. Кроме того, Emberton III получил встроенный микрофон для комфортных разговоров по громкой связи. Прочная конструкция с защитой от пыли и влаги по стандарту IP67 осталась неизменной.

Willen II, несмотря на миниатюрные размеры, также может похвастаться улучшенным качеством звука и увеличенным временем автономной работы – до 17 часов на одном заряде. Удобный ремешок делает колонку идеальным спутником в любой ситуации. Как и старшая модель, Willen II получил встроенный микрофон и защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Оба устройства будут поддерживать технологию Bluetooth LE Audio, которая станет доступна после обновления программного обеспечения. Bluetooth LE Audio обеспечивает более стабильное соединение, повышенное качество звука и сниженное энергопотребление. Кроме того, поддержка Auracast позволит одновременно подключать к одной колонке несколько устройств.

Рекомендованная стоимость Emberton III составит $169,99(примерно 15 000 рублей), а Willen II обойдётся в $119,99 (примерно 10 500 рублей). Обе модели уже доступны для предварительного заказа, а официальные продажи стартуют 26 августа.

#портативная колонка #marshall #emberton iii #willen ii
1
Показать комментарии (1)
Marshall представила беспроводные наушники Minor IV с временем автономной работы до 30 часов
Monolith x Aluminum от Nocs Labs – портативная колонка с диапазоном частот от 39 Гц до 23 кГц
Apple анонсировала презентацию Beats Pill 25 июня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
21
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
11
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
16
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
12
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
+
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
8
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
8
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
9
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Huawei готовится к выпуску новых умных часов Watch D2 с функцией измерения давления
1
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
10
НАСА опасается, что капсула Starliner может уничтожить МКС
+

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
94
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
32
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
14
Путь Дэдпула в комиксах
+
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
4
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
64

Сейчас обсуждают

VAKT
00:18
то бишь украину надо давить до конца
Marshall представляет обновленные колоки Emberton III и Willen II с увеличенным временем работы
VAKT
00:17
поставь разделяющий силовой трансформатор, он же развязывающий, и не лохмать бабушку, так у тебя схема из tn-c-s станет it - это не уберёт земляные петли полностью, возникшие из-за косорукого проектир...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Антон Тутынин
00:16
Что только не придумают для оправдания своих действий
OpenAI пресекла иранскую операцию по влиянию на выборы в США
Overseer man
00:14
Правда откроется только тогда, когда падет масонство. Учитывая, что они полностью контролируют террариум, это вряд ли случится в ближайшем будущем.
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
Ян Морозов
00:14
Это кто тебе лапшу это навешал? Рвут там только какелов, полная ТГ фактов. Первые дни внезапности позади.
Зеленский поставил цель создать «буферную зону» в Курской области
Dark_Cloud
00:14
"Это конец" - подумал Штирлиц, засовывая руку в карман, - "а где же пистолет?"
The Hill: Зеленский допустил стратегическую ошибку, разрешив рейд ВСУ в Курскую область РФ
Nvidia&Intel Hater
00:13
а твой то обсос 12100 прям взлетит с ней
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
666MAXIMUS999
00:11
Ого неужели откроют гоям правду.
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
Сергей Анатолич
00:08
Запуганы вы все. Сидите с промытыми мозгами под лавками. Ну да ничего, до 9 мая 1945 года большенство немцев тоже были нацыстами, а потом вдруг ... прозрези!
Зеленский поставил цель создать «буферную зону» в Курской области
Dark_Cloud
00:06
Ничего плохого в геноциде палестинцев не видит, например.
Зеленский поставил цель создать «буферную зону» в Курской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем