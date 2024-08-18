Tecno Phantom V Fold2 5G это обновленный складной смартфон с Android 14, 50МП камерой и чипсетом Dimensity 9000+.

Tecno готовит к выпуску второе поколение своего складного смартфона Phantom V Fold, получившего признание за высококачественный дисплей. Phantom V Fold2 5G, как ожидается, сохранит ключевые характеристики предшественника, сфокусировавшись на улучшении программной составляющей и сохранив привлекательную цену.

Судя по утечкам информации, Phantom V Fold2 5G унаследует от первой модели не только дизайн с крупным складным AMOLED-дисплеем, но и основную камеру на 50 МП с объективом f/1.9. Характерный выступ модуля камеры также останется на месте.

Бенчмарк Geekbench раскрывает, что Phantom V Fold2 5G (номер модели AE10) будет работать на уже знакомом чипсете MediaTek Dimensity 9000+, дополненном 12 ГБ оперативной памяти. Это говорит о том, что Tecno сосредоточилась на оптимизации программного обеспечения, а не на повышении производительности.

Главным отличием от первой модели станет предустановленная операционная система Android 14, которая обеспечит доступ к новым функциям и улучшенную производительность.

На данный момент сложно судить о других изменениях в Phantom V Fold2 5G. Tecno может сохранить привлекательную цену, как и в случае с первой моделью, что сделает новинку одним из самых доступных складных смартфонов на рынке.

Остается дождаться официального анонса, чтобы оценить все изменения и улучшения в Tecno Phantom V Fold2 5G.