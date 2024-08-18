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Zerox852
Xiaomi представляет новый телевизор TV S Mini LED 75 2025 с яркостью 1200 нит
Xiaomi TV S Mini LED 75 это премиальный 4K QD-Mini LED телевизор с частотой 144 Гц, Dolby Vision/Atmos и Google TV.

Xiaomi готовится к глобальному запуску своего нового флагманского телевизора – TV S Mini LED 75 2025. Модель, уже появившаяся на глобальном сайте компании, обещает стать настоящим хитом благодаря впечатляющему набору функций и характеристик. 

Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 оснащается 75-дюймовым дисплеем с технологией QD-Mini LED, обеспечивающей непревзойденное качество изображения. 512 зон локального затемнения гарантируют точнейший контроль подсветки, достигая пиковой яркости 1200 нит и впечатляющей контрастности.

Новинка может похвастаться разрешением 4K, частотой обновления изображения 144 Гц и поддержкой технологии MEMC, что гарантирует исключительную плавность и четкость изображения даже в самых динамичных сценах.

Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 поддерживает технологии Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, создавая эффект присутствия при просмотре фильмов и сериалов. Режим Filmmaker Mode и  поддержка IMAX Enhanced обеспечивают максимально аутентичное воспроизведение контента. Широкий цветовой охват DCI-P3 (94%) и собственные технологии Xiaomi гарантируют точность и насыщенность цветов.

Специально разработанный режим Game Boost разгоняет частоту обновления до невероятных 240 Гц, обеспечивая высокую отзывчивость в играх. Два порта HDMI 2.1, поддержка FreeSync Premium и низкая задержка ввода (4 мс) делают телевизор идеальным выбором для любителей видеоигр.

Новинка работает на базе мощного чипа Quad Cortex A73, дополненного технологиями AI PQ и AI SR для улучшения качества изображения. 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти обеспечивают плавную работу приложений и хранение данных.

Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 работает под управлением Google TV, предоставляя доступ к тысячам приложений, играм и потоковым сервисам. Google Assistant обеспечивает удобное голосовое управление, а Chromecast позволяет транслировать контент с мобильных устройств. Высокоскоростной модуль Wi-Fi 6 гарантирует стабильное соединение и быструю загрузку контента.

Xiaomi пока не объявила официальную дату запуска и стоимость Xiaomi TV S Mini LED 75 2025. Однако, учитывая характеристики и возможности новинки, можно предположить, что цена будет соответствовать премиальному сегменту.

#телевизор #телевизор 75 #xiaomi tv s mini led 75
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