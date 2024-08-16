Ожидается ёмкий аккумулятор (4850 мАч), быстрая зарядка 20 Вт, 8 ГБ ОЗУ и Android 14.

Motorola не сбавляет обороты и готовит к выпуску новый бюджетный смартфон — Moto G35. Устройство прошло череду сертификаций, раскрыв некоторые свои характеристики и подтвердив скорый запуск на глобальном рынке.

Moto G35, обозначенный номерами моделей XT2433-1, T2433-2, XT2433-3, XT2433-4 и XT2433-5, был замечен в базах данных Geekbench, TUV, EUT, FCC, EEC, IMEI и UL Demko. Каждая сертификация добавляет крупицу информации о новинке, постепенно раскрывая её возможности.

Сертификация EUT подтвердил поддержку смартфоном сетей 5G. UL Demko раскрыла данные о ёмкости аккумулятора — внушительные 4850 мАч обещают длительное время автономной работы. TUV, в свою очередь, указала на поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

Наиболее интересные подробности раскрыл GeekBench. Согласно бенчмарку, Moto G35 построен на базе процессора UNISOC T760, работающего в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением Android 14 и демонстрирует достойные результаты в тестах производительности: 743 балла в одноядерном режиме и 2363 балла — в многоядерном.

Moto G35 позиционируется как преемник Moto G34 и продолжает традиции серии G, предлагая пользователям сбалансированное сочетание функциональности и доступной цены.

Точная дата запуска Moto G35 пока остаётся неизвестной, но многочисленные сертификации намекают на скорый анонс. Информация о стоимости новинки также пока не разглашается.