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Zerox852
Baseus выпускает беспроводные наушники Eli 1i Fit с 16,2-мм динамическими драйверами
Baseus Eli 1i Fit это открытые наушники с мощным звуком, 12 часами автономной работы и Bluetooth 5.4 за 2 300 рублей.

Baseus радует меломанов новинкой – на китайском рынке дебютировали открытые беспроводные наушники Eli 1i Fit, предлагающие не только качественный звук, но и максимальный комфорт при длительном использовании.

Одной из главных особенностей Eli 1i Fit стала их открытая конструкция. Наушники не перекрывают ушной канал полностью, снижая давление на уши и позволяя слышать окружающие звуки. Гибкий провод с эффектом памяти формы и эргономичный дизайн обеспечивают комфортную посадку и надёжную фиксацию наушников.

Несмотря на миниатюрные размеры, Eli 1i Fit оснащены 16,2-миллиметровыми динамическими драйверами с титановым покрытием, гарантирующими мощное и детализированное звучание. Специальный наклонный звуковод обеспечивает плотную посадку в ухе и минимизирует утечку звука.

Eli 1i Fit - это интеллектуальный гаджет. Алгоритм AI Adaptive Bass Enhancement Algorithm анализирует воспроизводимый контент и динамически регулирует уровень басов, делая звучание ещё более насыщенным и объёмным.

Bluetooth 5.4 гарантирует быстрое и стабильное подключение к смартфону или другому устройству с минимальной задержкой. Технология ENC с двумя микрофонами отвечает за чистую передачу голоса во время звонков.

Время автономной работы: до 12 часов воспроизведения от одного заряда и до 45 часов с учётом зарядного кейса. Технология быстрой зарядки позволит получить до 2 часов прослушивания музыки всего за 10 минут.

Baseus Eli 1i Fit поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, что особенно удобно для пользователей, которые много работают за компьютером и часто отвечают на звонки по телефону.

Наушники доступны в двух стильных цветах – чёрном (Starry Black) и белом (Bright Moon White). Приложение Baseus открывает доступ к расширенным настройкам звука, позволяет контролировать уровень заряда, а также активировать игровой режим с минимальной задержкой звука.

Стоимость Baseus Eli 1i Fit на китайском рынке составляет 189 юаней (примерно 2 300 рублей). Старт продаж намечен на 19 августа.

#беспроводные наушники #беспроводные блютуз наушники #беспроводные уши #baseus eli 1i fit
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