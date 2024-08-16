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Zerox852
Появилась информация о характеристиках глобальной версии Xiaomi Mix Flip
Раскладной флагман Xiaomi Mix Flip с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и AMOLED экраном 120 Гц выходит на глобальный рынок.

Xiaomi готовит к международному запуску свой новый складной смартфон Mix Flip. Представленный в прошлом месяце в Китае, Mix Flip вызвал большой интерес, и теперь, благодаря информации с официального сайта Xiaomi, мы можем приоткрыть завесу тайны над глобальной версией устройства.

Страница часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте Xiaomi подтверждает информацию о том, что покупателям глобальной версии Mix Flip будет доступен широкий выбор конфигураций из 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, работающей в тандеме с накопителем UFS 4.0 объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или внушительным 1 ТБ. Xiaomi также не забыла о потребностях пользователей, активно использующих многозадачность – технология расширения оперативной памяти позволит увеличить её объём на 8, 16 или 32 ГБ за счёт выделения части пространства встроенного накопителя.

Xiaomi Mix Flip будет доступен в трёх элегантных цветовых решениях: классическом чёрном, изысканном белом и загадочном фиолетовом. Для обеспечения максимальной защиты дисплея все версии смартфона будут оснащены прочным стеклом Panda-X. Xiaomi также готовит приятный сюрприз для ценителей эксклюзивности – специальная версия Xiaomi Nylon Fiber будет выделяться на фоне остальных благодаря задней панели, выполненной из комбинации нейлона и стекловолокна, создающей неповторимый тактильный и визуальный эффект.

Появление страницы FAQ на официальном сайте является верным признаком того, что Xiaomi Mix Flip совсем скоро отправится покорять мировой рынок. Эксперты сходятся во мнении, что официальный анонс состоится до конца сентября.

Xiaomi Mix Flip – это не просто складной смартфон, а настоящий концентрат передовых технологий. В основе устройства лежит гибкий 6,86-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO с разрешением 1224 x 2912 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран диагональю 4 дюйма (AMOLED, 1392 x 1208 пикселей, 120 Гц) не уступает по качеству основному дисплею и обеспечивает максимальный комфорт при использовании смартфона в сложенном состоянии. За быстродействие системы и приложений отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Ёмкость аккумулятора составляет 4780 мАч, что гарантирует длительное время автономной работы. Поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт позволит быстро восстановить заряд аккумулятора.

Цена Xiaomi Mix Flip на глобальном рынке пока держится в секрете, однако, учитывая ценовую политику компании и стоимость устройства на китайском рынке (от 5999 юаней, что составляет примерно 74 000 рублей), можно предположить, что Mix Flip будет доступнее флагманских раскладных смартфонов других производителей.

#смартфон #смартфон 2024 #смартфон xiaomi #xiaomi mix flip
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