Samsung Galaxy A06 это новый бюджетный смартфон с 90Гц дисплеем, Helio G85, Android 14 и аккумулятором на 5000 мАч.

Samsung без лишнего шума выпустила свой новый бюджетный смартфон Galaxy A06. Новинка не может похвастаться революционными изменениями по сравнению со своим предшественником Galaxy A05, однако получила несколько приятных улучшений.

Galaxy A06 унаследовал 6,7-дюймовый дисплей от своего предшественника, однако частота обновления экрана была увеличена с 60 до 90 Гц. Благодаря этому пролистывание меню, веб-страниц и ленты в соцсетях будет более плавным. Дизайн новинки выполнен в стиле "Key Island" с выступом на правой грани, где расположены качелька регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев.

В основе смартфона лежит уже знакомый по модели A05 процессор MediaTek Helio G85. Объём оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ в зависимости от конфигурации. Для хранения данных предусмотрено 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Конфигурация камер осталась прежней. На задней крышке расположилась двойная камера, включающая в себя основной сенсор на 50 Мп и вспомогательный датчик. Разрешение фронтальной камеры не уточняется.

Galaxy A06 работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой One UI. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.

Во Вьетнаме Galaxy A06 будет доступен к приобретению по цене от 3 190 000 донгов (примерно 12 000 рублей) за версию 4/64 ГБ. За модель 6/128 ГБ придётся заплатить 3 790 000 донгов примерно (13 000 рублей). Продажи Galaxy A06 стартуют на следующей неделе.