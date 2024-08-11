Новинка получит процессор Snapdragon 7 Gen 1 и 8 Гб оперативной памяти.

В базе данных известного бенчмарка Geekbench была обнаружена новая модель смартфона от компании Samsung, получившая название Galaxy M55s. Благодаря информации, размещенной в карточке устройства, стали доступны его характеристики и показания производительности.

Согласно полученным данным, Galaxy M55s будет укомплектован процессором Snapdragon 7 Gen 1, который обещает высокую эффективность и производительность. Кроме того, смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти.

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В результате проведенных тестов на секции однопоточной производительности, Galaxy M55s набрал 1 015 баллов. Многопоточный тест показал еще более сильные результаты с 2 347 баллами.

На данный момент отсутствуют дополнительные подробности о характеристиках новинки. Однако в сети уже активно обсуждают возможные улучшения, которые может получить Galaxy M55s, такие как усовершенствованная камера для более качественных фотографий и видеозаписей, а также аккумулятор с увеличенной емкостью.

Дата официального представления смартфона, к сожалению, пока не известна, и поклонники компании ждут дальнейших новостей. Вполне возможно, что Samsung в ближайшее время поделится дополнительной информацией о Galaxy M55s, что позволит более детально оценить новинку.