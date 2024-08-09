Realme 13+ 5G прошел сертификацию на мировых рынках, благодаря чему стали известны характеристики смартфона.

Realme 13+ 5G, новый смартфон от китайского производителя, прошел сертификацию на нескольких мировых рынках, включая Индонезию (SDPPI), Индию (BIS), Европу (EEC) и Японию (TUV Rheinland), что свидетельствует о его скором глобальном запуске. Ранее устройство было замечено на платформе сертификации TENAA под номером модели RMX5002, однако тогда информация о его названии, процессоре и технологии быстрой зарядки оставалась неизвестной.

Благодаря данным, полученным от различных сертификационных органов, удалось собрать воедино картину характеристик Realme 13+ 5G .

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Сертификация TUV Rheinland Japan подтвердила, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4880 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Данные TENAA указывали на восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц, не называя его имени. Однако Geekbench раскрыл, что это MediaTek MT6878, известный также как Dimensity 7300. Процессор будет работать в паре с графическим ускорителем Mali-G615 MC2. В тестах Geekbench Realme 13+ 5G набрал 1043 балла в одноядерном и 2925 баллов в многоядерном режиме.

Realme 13+ 5G получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и встроенным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера будет представлена 16-мегапиксельным сенсором, а основная камера получит два модуля на 50 Мп и 2 Мп. Также подтверждено наличие слота для карт памяти microSD.

Ожидается, что в Китае Realme 13+ 5G будет доступен в различных конфигурациях памяти: 6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти. Габариты устройства составят 161,7 x 74,7 x 7,6 мм, а вес — 185 грамм.