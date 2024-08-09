Выход смартфона ожидается в четвертом квартале 2024 года.

Глава Huawei Юй Чэндун, также известный как Ричард Юй, анонсировал выход серии смартфонов Mate 70 в четвертом квартале 2024 года. Недавно в сеть утекли некоторые подробности о технических характеристиках новинок.

Предполагается что, все модели серии Huawei Mate 70 получат топовые дисплеи с разрешением 1,5K. Часть моделей будет оснащена экранами диагональю 6.8 дюймов с загнутыми краями, а остальные получат плоские дисплеи и более компактные габариты.

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Также сообщается, что компания работает над новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Вполне возможно, что он дебютирует в серии Mate 70. Все предшественники оснащались оптическими сканерами отпечатков пальцев, встроенными под дисплей.

Кроме того, ожидается увеличение емкости аккумуляторов во всех моделях серии. По слухам, компания использует новый материал подложки, который обеспечивает более высокую плотность энергии. Это позволит увеличить емкость аккумуляторов без увеличения их физических размеров.

Любопытно, что запуск Mate 70 состоится позже, чем выход серии Mate 60 в прошлом году. Вероятно, задержка связана с разработкой новой версии операционной системы HarmonyOS Next, которая, по слухам, принесет значительные изменения в пользовательский интерфейс и функциональность.

Согласно более ранним утечкам, смартфоны серии Mate 70 будут построены на базе нового фирменного процессора Kirin 9100, произведенного по 7-нм техпроцессу. Несмотря на то, что 7-нм технология считается устаревшей, источники утверждают, что Kirin 9100 сможет обеспечить более высокую плотность транзисторов. Предположительно, Huawei пришлось вернуться к 7-нм нормам из-за высокой стоимости производства по более современному 5-нм техпроцессу.