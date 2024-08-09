Ожидается, что новинка дебютирует уже на следующей неделе.

Компания itel готовится к выпуску нового бюджетного смартфона серии A50, который, по слухам, дебютирует на индийском рынке уже на следующей неделе. Согласно источникам, компания намерена сделать серию A50 максимально доступной для широкого круга пользователей.

Издание FoneArena сообщает, что itel A50 получит 6,56-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+. Дизайн новинки, предположительно, будет перекликаться с моделью itel A70. На рекламном постере изображено устройство в нескольких цветовых вариантах: черном, золотом, синем и зеленом. На задней панели виден модуль двойной камеры со светодиодной вспышкой.

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Учитывая сходство в дизайне, можно предположить, что itel A50 унаследует некоторые характеристики у A70. В частности, сообщается, что компания предложит покупателям A50 бесплатную замену экрана в течение 100 дней с момента покупки.

Ожидается, что цена itel A50 составит всего 7000 индийских рупий (7 400 рублей). Таким образом, itel остается верна своей стратегии, предлагая достойные смартфоны по доступным ценам.

Пока неясно, будет ли новинка поддерживать сети 4G или 5G. Однако, учитывая ценовой сегмент, скорее всего, стоит ожидать поддержку LTE.