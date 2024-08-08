Новинка от Realme может приятно удивить своими характеристиками, несмотря на свою низкую стоимость.

Realme расширила свою линейку смартфонов серии 13, представив новую модель Realme 13 4G. В отличие от своих "старших братьев", Realme 13 Pro и 13 Pro+, которые могут похвастаться поддержкой сетей пятого поколения, новинка делает ставку на сбалансированность характеристик и демократичную цену.

Realme 13 4G получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, максимальной частотой обновления изображения 120 Гц и повышенной частотой дискретизации касаний 180 Гц. Максимальная пиковая яркость экрана составляет 2000 нит. Для защиты от случайных касаний во время дождя предусмотрена функция «Rain Water Touch». Сканер отпечатков пальцев, совмещённый с датчиком сердечного ритма, расположился под экраном устройства.

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"Сердцем" смартфона стал чипсет Snapdragon 685, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Пользователям доступны для покупки версии со 128 и 256 ГБ встроенной памяти. Помимо этого присутствует возможность расширения памяти за счёт карты microSD.

Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Полная зарядка новинки занимает всего 47 минут.

Realme 13 4G работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.0. Для любителей мобильных игр предусмотрен специальный режим GT, который повышает производительность устройства.

На задней панели расположена двойная камера, состоящая из основного 50-мегапиксельного датчика Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 2-мегапиксельного датчика глубины. Фронтальная камера, расположенная в верхней части экрана в виде островка, представлена 16-мегапиксельным сенсором, способным записывать видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду.

Среди прочих особенностей новинки стоит отметить поддержку двух SIM-карт, NFC, двухдиапазонного Wi-Fi, наличие стереодинамиков и разъёма для наушников 3,5 мм. Важным улучшением по сравнению с предшественником стала защита от воды и пыли по стандарту IP64 (у Realme 12 4G был рейтинг IP54).

Realme 13 4G доступен в двух цветах: Skyline Blue и Pioneer Green. Версия с 128 ГБ встроенной памяти обойдётся покупателям в 187 долларов США (примерно 16 000 рублей), а за вариант с 256 ГБ придётся заплатить 199 долларов США (примерно 17 000 рублей). Продажи новинки стартуют 8 августа в официальном интернет-магазине Realme.