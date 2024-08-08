Официальная презентация новинки ожидается в ближайшее время.

В мае этого года iQOO выпустила смартфон Neo 9S Pro, оснащённый новейшим чипсетом Dimensity 9300 Plus. Стартовая цена устройства составила 2699 юаней (примерно 32 000 рублей). Недавно появились слухи о том, что компания работает над ещё одним смартфоном на базе того же чипсета, iQOO Z9 Turbo+. Ожидается, что будучи представителем серии Z, он будет стоить немного больше 2000 юаней (примерно 24 000 рублей).

Судя по всему, анонс Z9 Turbo+ не за горами, так как устройство уже прошло сертификацию в китайском регуляторе MIIT. Согласно документации, номер модели новинки — V2417A. Известный информатор Digital Chat Station подтвердил, что этот номер модели принадлежит именно iQOO Z9 Turbo+.

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К сожалению, сертификация MIIT не раскрывает подробностей о технических характеристиках новинки. Можно предположить, что официальная презентация состоится либо до конца этого месяца, либо в сентябре.

Ожидается, что iQOO Z9 Turbo+ будет во многом схож с iQOO Z9 Turbo на базе Snapdragon 8s Gen 3, который дебютировал в Китае в апреле по цене 1999 юаней (примерно 24 000 рублей). Утечки предполагают, что iQOO Z9 Turbo+ получит плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Также сообщается, что новинка на базе Dimensity 9300+ будет оснащена большим аккумулятором ёмкостью 6000 мАч. Остальные характеристики пока держатся в секрете.

Для сравнения, Z9 Turbo оснащён 6,78-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 1,5K и максимальной частотой обновления 144 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3, имеет оперативную память LPDDR5x, хранилище UFS 4.0 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 80 Вт. Он также оснащён 16-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой, состоящей из 50-мегапиксельного главного датчика и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива.