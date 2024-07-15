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Zerox852
Edifier представила новые беспроводные наушники HECATE G2 Wireless с аккумулятором 2000 мАч
Беспроводные наушники, созданы для комфорта и длительного использования без подзарядки.

Edifier представила в Китае новые беспроводные наушники HECATE G2 Wireless, которые призваны перевернуть представления о комфорте и длительности использования беспроводных наушников.

Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 2000 мАч, наушники HECATE G2 Wireless обеспечивают до 247 часов непрерывного воспроизведения музыки. Это впечатляющий показатель, который позволяет забыть о постоянной зарядке и наслаждаться любимой музыкой в течении долгих дней.

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Одна из самых интересных особенностей HECATE G2 Wireless - возможность заряжать наушники во время воспроизведения аудио. Это означает, что вы можете не прерывать прослушивание музыки или просмотр видео, даже если заряд батареи подходит к концу.

Наушники оснащены 50-миллиметровой динамической настройкой, которая обеспечивает чистое и богатое звучание в широком частотном диапазоне. Высокочувствительный микрофон 70 дБ с технологией шумоподавления и алгоритмом шумоподавления AI гарантирует чёткость звука при звонках и во время онлайн-игр.  Это особенно важно для геймеров, которым необходима чёткая связь с  командой.

Оголовье наушников изготовлено из прочного полипропиленового материала, устойчивого к скручиванию. Лёгкая конструкция и удобные материалы обеспечивают комфорт при ношении в течение длительного времени, даже при многочасовом использовании. Амбушюры наушников покрыты высокоглянцевой распылительной краской, что делает их устойчивыми к царапинам и износу. Это гарантирует, что наушники сохранят свой первоначальный вид  даже  при  интенсивном  использовании.

Наушники Edifier HECATE G2 Wireless Edition уже  доступны в Китае на розничных платформа по цене 199 юаней (примерно 2 500 рублей).  Они предлагаются в белом и чёрном цветах. О глобальной доступности пока нет  информации, но учитывая популярность продукции Edifier, можно ожидать их появления на международном рынке в ближайшем будущем.

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